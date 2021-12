Marido de Luana posta foto da mulher bem à vontade

Em foto postada pelo marido, Pedro Scooby, a atriz Luana Piovani aparece em momento íntimo em seu quarto. Na imagem postada pelo surfista, Luana aparece arrumando a cama com o bumbum para cima, usando apenas calcinha e uma blusa, na manhã deste sábado.

Na legenda, Pedro descreve o momento. "A patroa amarradona, cantando enquanto arruma a cama! #avidacomoelae", escreveu o maridão, mais uma vez demonstrando que não é ciumento.

No carnaval, o surfista também demonstrou que fica à vontade com o fato de a mulher posar nua e disse que sente orgulho da atriz. "Estou muito orgulhoso desse ensaio, é o mínimo que eu poderia fazer. A minha mulher é gata demais! Magra, sarada... Ela tem tudo de bom".

Nos comentários da foto, alguns seguidores elogiaram Piovani com mensagens como "Linda até arrumando a cama", "Corpão" e "Luana já sensualizando antes das crias acordarem e grudarem nela". Já outros elogiaram a relação do casal. "Homem seguro é outro nível", destacou uma menina. "Vocês são demais!", elogiou outra. No entanto, teve quem criticasse a exposição. "Esse Scooby é doido!", falou um rapaz. "Polêmico?", questionou outro.

A patroa amarradona, cantando enquanto arruma a cama! 🙏 @luapio #avidacomoelae Uma foto publicada por Pedro Scooby (@pedroscooby) em Mar 12, 2016 às 4:20 PST

