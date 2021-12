Marido de Deborah Secco faz teste para "Malhação"

Mesmo formado em engenharia civil pela Universidade Salvador, o marido da atriz Deborah Secco, Hugo Moura, 25 anos, resolveu tentar carreira na televisão.

Segundo o jornal Extra, ele, que é surfista, acaba de fazer um teste para participar do elenco da atual temporada da novela global "Malhação". Para isso, o rapaz tem se dividido entre o surfe e cursos de interpretação, desde que deixou a Bahia para morar no Rio de Janeiro com a esposa.

Deborah e Hugo estão juntos desde janeiro do ano passado. Em fevereiro, eles assumiram o romance e não demorou muito para a atriz engravidar da pequena Maria Flor, de 2 meses.

