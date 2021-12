Marido de Carlinhos Maia é expulso de parque na Disney

Passando férias na Disney, o casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães passou por uma situação constrangedora na sexta-feira, 5. Por cauda da estampa da bermuda que estava usando, Lucas foi convidado a se retirar do parque em Orlando, nos Estados Unidos,

Na bermuda, havia imagens de mãos mostrando o dedo do meio. Segundo relatos do digital influencer em seu perfil nas redes sociais, algumas pessoas que estavam no local se sentiram ofendidas e chamaram os seguranças, que deram duas opções: ou ele comprava uma nova peça de roupa ou teria que sair de lá.

"O short nem meu é. Na verdade, eu nem sabia que essa era a estampa, aí foram reclamar para o dono do parque. Fiquei arrasado. Eu gelei na hora que ele veio falar comigo", disse Lucas nos stories.

Lucas contou que não precisou comprar outra peça de roupa, pois ele e os amigos já estavam indo embora. Por fim, ele alfinetou os visitantes do parque e aproveitou para brincar com a situação.

"Eu não perco meu tempo vendo o que os outros deixam ou não deixam de vestir. Às vezes, foi só uma pessoa chata que não tem o que fazer que foi dizer que minha bermuda era ofensiva. Da próxima vez que vier para Disney, vou trazer um pote de alfazema", finalizou.

Abraço inadequado

Momentos antes, ainda na Disney, Lucas Guimarães também relatou aos seus seguidores que foi repreendido ao tentar abraçar uma atriz que fazia o papel da princesa Ariel, personagem fictícia da animação "A pequena sereia" de 1989.

Lucas disse que a atriz tirou a mão do rapaz de seus ombros, assim que ele tentou abraçá-la, devido a uma restrição imposta pelos parques da Disney. "Eu esqueci na hora e fui lá e abracei. Sou muito caloroso. Fiquei arrasado que a princesa negou um abraço meu", disse.

Em seguida, ele fez uma publicação com a foto tirada com a atriz e ressaltou que sempre respeitou as mulheres. Nos comentários, fãs apoiaram o digital influencer.

"Isso é para eu aprender a não ir atrás de princesa nenhuma quando eu já tenho a minha em casa", brincou Lucas apontando para Carlinhos, nos stories.

