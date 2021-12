Marido de Antonia Fontenelle desmente suposta confusão

O empresário Jonathan Costa usou seu perfil oficial no Instagram na tarde desta segunda-feira, 28, para desmentir a suposta confusão que teria acontecido entre ele e o jogador Emerson Sheik, por conta de sua esposa, a apresentadora Antonia Fontenelle, durante a festa "Baile da Favorita", que aconteceu na quadra do Acadêmicos da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Logo de cara, ele começou falando sobre sua paixão pelo Flamengo, o que o impediria de atacar o então atacante do time. "Para começar e evitar qualquer discussão, sou flamenguista e seria incapaz de falar algo que denegrisse qualquer ídolo nosso", escreveu.

"Com Antonia Fontenelle, passei a admirar todos seus exs e suas histórias: de Marcos Paulo e Emerson Sheik. Como eu poderia agredir alguém que tratou tão bem a mulher que mais amo na vida? E, pelo o que Antonia me falou, Emerson é um gentleman, incapaz de expor uma opinião tão deselegante quanto a noticiada", justificou. "E, principalmente, Emerson é homem. E respeitador. Sabe que a história da Antonia agora - e para sempre - será ao meu lado. Por fim, não recebi nenhuma ligação da redação do jornal que publicou a inverdade, nem ao menos para saber minha opinião sobre o caso fictício", completou.

Confira a publicação!

☝️ Uma foto publicada por Jonathan Costa (@jonathancostaoficial) em Dez 28, 2015 às 7:20 PST

