Mariano sai da UTI depois de sofrer acidente no "Saltibum"

O cantor sertanejo Mariano deixou a UTI nesta sexta-feira, 21, e foi transferido para o quarto do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. O artista bateu a nuca em um trampolim na última terça, 18, durante as gravações para o "Saltibum", atração do programa Caldeirão do Huck (TV Globo).

A assessoria de Mariano informou ao site EGO que ele deve receber alta ainda nesta sexta ou no sábado, 22. Enquanto o boletim médico do hospital revelou que ainda não há previsão de alta.

Nesta sexta, Mariano recebeu a visita de seu companheiro de dupla sertaneja, Munhoz. "Bom, galera. Todos queriam uma noticia. Dá pra ver neste sorriso que tudo está muito bem, graças a Deus. Ele está no quarto apenas em observação, mas de acordo com os médicos, está tudo sob controle. Te amo, irmão. Saiba que você é um grande exemplo pra mim", escreveu Munhoz em sua rede social após o encontro.

Por causa do acidente, os shows da dupla que aconteceriam em Curitiba, no Paraná, na quinta, 20, e em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no sábado, 22, foram cancelados.

