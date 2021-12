Mariana Ximenes chama atenção ao publicar foto com Fergie

Na noite desta quinta-feira, 3, a atriz Mariana Ximenes chamou a atenção dos internautas após usar o seu perfil no Instagram para publicar uma foto de um jantar com a cantora norte-americana Fergie, em Nova York. Na mesa ainda estão o diretor Giovanni Bianco, Francisco Costa, que é estilista da Calvin Klein, e o autor norte-americano James Patterson.

O clique ganhou ainda mais repercussão por conta da expressão facial de Fergie. A loira demonstra não estar com muita vontade de ser fotografada.

Os usuários da rede social comentaram a foto e os elogios dividiram espaço com as críticas. "Que luxo!", escreveu uma. "Aquela ali do meio não queria tirar foto. Ficou brava", disse outro. "Fergie não curtiu!", comentou um terceiro.

Confira a publicação!

😍🎼⚡️ Uma foto publicada por Mariana Ximenes (@marixioficial) em Dez 3, 2015 às 5:46 PST

