Mariana Fagundes é confirmada na gravação do DVD de Léo Santana

Um dos novos grandes nomes do sertanejo, a cantora Mariana Fagundes foi confirmada na gravação do DVD de Léo Santana – 'Levada do Gigante', marcado para acontecer dia 15 de agosto no Credicard Hall, em São Paulo.

Famosa por cantar sobre amor, sofrência, bebedeiras e traição, Mariana tem uma longa parceria com Léo Santana. Eles gravaram juntos a canção “Só mais um pedido” – do seu dvd “Ao vido em São Paulo” que coleciona mais de 4 milhões de visualizações no Youtube.

A cantora afirmou estar feliz com o convite e falou sobre a nova música em parceria com o 'Gigante'. “É realmente um momento incrível da minha carreira e eu estou muito feliz com o convite do Léo, nossa música juntos promete ser um grande hit” – contou Mariana.

Além de Mariana, Léo Santana já confirmou as participações de Anitta e do grupo Atitude 67. Os ingressos para o show podem ser comprados através do site bit.ly/dvdleosantana ou na bilheteria do evento.

adblock ativo