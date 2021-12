Mariah Carey só faz sexo às segundas-feiras, diz site

Namorar a cantora Mariah Carey não deve ser uma tarefa fácil para o bilionário australiano James Packer. Segundo o site "Star Magazine", a loira impõe regras em seus relacionamentos, como por exemplo, só praticar relações sexuais às segundas-feiras.

De acordo com a fonte da publicação, a moça é cheia de exigências e manias.

"Ela gosta de se certificar de que velas foram acesas e que uma música está tocando", conta. "Há uma rotina de beleza que ela tem antes de tudo", completa.

Além do dia definido para o sexo, outra coisa inusitada da cantora é jamais pronunciar o nome do ex-marido, Nick Cannon, com quem se relacionou por seis anos.

