Mariah Carey quer 50 milhões de dólares pelo fim do noivado

Mariah Carey e o bilionário James Packer acabaram o noivado, mas, para ela, o ex deve pagar (e caro) por isso. Além de ter ficado com o anel, que vale 10 milhões de dólares, ela quer 50 milhões de dólares, ou mais.

De acordo com o site TMZ, o pedido da cantora teve três motivos, o primeiro seria para compensar gastos que ela teve com o relacionamento dos dois. Ela diz que teve de se mudar de Nova York para Los Angeles para que eles pudesse ficar perto dos filhos dela.

Além disso, ela também alega que quer o dinheiro por causa do incidente do iate na Grécia. De acordo com Mariah, ele disse algo horrível a assistente dela e a cantoria ficou traumatizada, o que a levou a cancelar shows que faria na América do Sul. Por fim, ela diz que ele fez várias promessas financeiras a ela.

James Packer não comentou o caso ainda.

