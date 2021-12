Maria Bethânia estreia nas redes sociais

A cantora baiana Maria Bethânia estreou nas redes sociais com uma conta no Instagram nesta terça-feira, 30. Duas horas após a criação do perfil, a artista já possuía mais de 5 mil seguidores.

A primeira publicação do perfil, que é administrado por sua equipe, foi uma foto com a legenda "Não dá mais pra segurar: siga o perfil oficial de Maria Bethânia no Instagram". Gal Costa comemorou a chegada de Bethânia à rede social em seu perfil ao publicar uma foto antiga das duas. Na tarde desta quarta-feira, 30, o perfil Maria Bethânia já reúne mais de 44 mil seguidores.

Maria Bethânia está em turnê com o show "Claros Breus". Em 5 de novembro, ela se apresenta em Porto Alegre (RS) e, até o fim do ano passa ainda por Belo Horizonte em 23 de novembro, Recife no dia 30 de novembro e Salvador em 8 de dezembro.

