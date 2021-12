Mari revela que ofertas para programa chegaram a R$ 100 mil

Além de contar que só havia feito sexo com um homem em toda a vida, a repórter do programa "Pânico na Band", Mari Gonzalez, fez outras revelações durante seu ensaio sensual para o site Paparazzo. Em entrevista, a baiana disse que já recebeu propostas para fazer o famoso book rosa e que as ofertas chegaram a R$ 100 mil.

"Já recebi e chegam constantemente muitos convites de book rosa. Alguns já chegaram a me oferecer R$ 100 mil por uma noite", contou. "Depois da novela 'Verdades Secretas' as propostas aumentaram e os homens estão ainda mais cara de pau, porque acham que é algo normal. Eles antes inventavam perfil fake para perguntar, mas agora metem a cara mesmo", completou.

Mari deixou claro que nunca toparia fazer sexo por dinheiro. "Venho de família humilde, mas não preciso seguir esse caminho. Não tenho preconceito nenhum com quem faz, mas não é a minha. Eu não tenho estômago. Não conseguiria transar com alguém por dinheiro", afirmou.

A moça ainda fez questão de defender as panicats, colegas de trabalho, em relação à prostituição. "Não posso falar do passado. Mas nessa fase do 'Pânico', sinceramente, ninguém faz book rosa. As meninas são muito tranquilas", falou.

