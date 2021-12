Mari Gonzalez revela ter tido apenas um parceiro sexual

A repórter do programa Pânico na Band, Mari Gonzalez, posou para o site Paparazzo e durante o ensaio fez revelações sobre sua intimidade. Aos 21 anos, a baiana contou que só manteve relações sexuais com um único homem, seu ex-namorado Cauê Marinho.

"Só tive um único homem em minha vida, que é meu ex-namorado. A gente começou a namorar quando eu tinha 13 anos e terminamos há dois meses. Ainda brincava de boneca quando comecei a namorar", falou.

Mari confessou ter se envolvido com outras pessoas após a separação, mas sem sexo. "Sexo tem que ser com amor. Não vale a pena dar por dar".

A moça, que antes era dançarina da atração, ainda comentou o preconceito que sofre junto com as colegas de trabalho, as panicats. "As pessoas confundem. Só porque ficamos de biquíni acham que somos piranhas. Mas garanto que tem muita mulher que faz pior e não trabalha de biquíni", desabafou.

