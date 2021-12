Mari Baianinha é vista com o sertanejo Marrone

Mari Gonzalez, popularmente conhecida como Mari Baianinha, repórter do "Pânico na Band", foi vista chegando em uma festa em São Paulo, na noite de terça-feira, 6, com Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, segundo a empresária da ex-panicat, ela teria ido a um hotel no bairro Moema encontrar um amigo e, coincidentemente, o sertanejo estava no local jantando. Cavalheiro, ele deu carona para Mari e a agente dela.



Marrone está solteiro desde abril do ano passando, quando chegou ao fim seu casamento com Natália Portes. Eles ficaram juntos por três anos e tiveram uma filhinha chamanda Mell. Ele também é pai de Mayara, de 11 anos.

