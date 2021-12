Margareth Menezes será uma das participantes do 'Show dos Famosos' do Faustão

A cantora baiana Margareth Menezes foi confirmada como uma das participantes do 'Show dos Famosos', do programa Domingão do Faustão, na TV Globo. O quadro vai estrear no dia 5 de abril e deve durar quatro meses.

Além de Margareth, sete participantes terão o desafio de se caracterizar como cantores nacionais e internacionais e se apresentar em números musicais. Alexandre Pires, Barbara Fialho, Cleo, Diogo Vilela, Lexa, Thiago Arancan e Vitor Kley também participarão do quadro.

“É uma oportunidade de aprender coisas, estar junto de gente nova, estabelecer contatos e transformar esse momento para as pessoas conhecerem melhor o meu trabalho. O 'Show dos Famosos' tem um elemento de construção pelos laboratórios, que são importantes na carreira de todos os artistas que participam da competição”, comentou a cantora sobre participação.

Ícaro Silva, Mumuzinho, Ludmilla e Di Ferrero foram os artistas campeões das três temporadas passadas. Claudia Raia, Miguel Falabella e Boninho farão parte do corpo de jurados.

