Marcos Mion se emociona com pedido do filho autista

Não é novidade para ninguém que Marcos Mion é um paizão coruja. Neste domingo, 27, o apresentador do programa Legendários (Record) decidiu compartilhar com os seguidores um fato que aconteceu com o filho mais velho, Romeu, de 9 anos.

Na publicação, Mion fala da simplicidade de Romeu, que escolheu ganhar do Papai Noel "uma escova de dentes azul". Emocionado com a decisão do filho, Mion disse que se sente abençoado por Deus por ser pai de uma criança autista.

"Me sinto abençoado e extremamente feliz por ter sido escolhido por Deus para ser pai de uma criança autista, ou como eu prefiro dizer, o guardião de um anjo. O meu Romeo", disse o apresentador.

Postado neste domingo, 27, no Facebook oficial do apresentador, o texto já está com mais de 68 mil curtidas e 13 mil compartilhamentos.







LIÇÕES QUE APRENDI COM MEU FILHO AUTISTA Este texto é uma reflexão natalina. Um aprendizado. Quanto mais leio para... Posted by Marcos Mion on Domingo, 27 de dezembro de 2015

