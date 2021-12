Marcos Mion celebra boa forma em vídeo de musculação

O apresentador do reality "A Fazenda", Marcos Mion, gosta de destacar duas temáticas em suas redes sociais: o amor pela família e o cuidado com a saúde. De forma rotineira, o ator publica fotos e vídeos praticando exercícios.

Fã do fisiculturismo, Mion criou um perfil no Instagram intitulado "Trem Treta", onde compartilha mais conteúdos voltados ao mundo do bem-estar e saúde física. Porém, o artista utilizou seu perfil pessoal para expor um de seus exercícios, celebrando a boa forma um ano antes de completar 40 anos.

Conhecido por suas legendas reflexivas, o apresentador refletiu sobre como o esporte o mudou: "Afinal, não posso bem falar que me sinto com vinte e poucos pq estou MUITO MELHOR agora do que com vinte e poucos onde parecia recém-chegado de uma ilha deserta sem comida".

Na legenda, os fãs elogiaram a disposição e o corpo do artista. Confira a publicação:

