Márcio Victor comemora aniversário com arrastão do Psirico

Márcio Victor vai comemorar o aniversário com o tradicional arrastão do Psirico no bairro da Liberdade, em Salvador, neste domingo, 27. A banda vai sair da Lapinha em direção ao Guarani a partir das 17h30.

"Eu sou louco pelo povo da liberdade e a festa é sempre muito linda, me sinto no Carnaval de Salvador, recebo tanto carinho que nem sei como retribuir, eles são os melhores convidados para minha festa", disse o cantor, que passou grande parte da vida no bairro.

E as comemorações do aniversário de Márcio Victor não param. Na terça-feira, 30, ele vai se reunir com a família e amigos íntimos para um caruru. "Este ano não vou fazer festa grande por conta dos compromissos do DVD, estou em pré produção e focado só nisso, uma loucura! Mas vou pedir a mainha pra fazer meu tradicional caruru porque não abro mão disso", afirmou.

adblock ativo