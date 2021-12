Márcio Victor agradece e faz homenagens no Campo Grande

Márcio Victor aproveitou os holofotes neste domingo, 7, no Campo Grande, para agradecer ao prefeito pela nova orla do Rio Vermelho - "Agora, manter limpa e bonita só depende da gente" - e homenageou as mulheres. Também aproveitou para pedir para uma emissora manter um programa local de axé.

Mas, quando deixou o papo de lado e colocou o folião pipoca e o do bloco Inter para dançar, caprichiou no repertório com sucessos como "Lepo Lepo", "Mulher Brasileira" e "Firme e Forte".

Já passaram pelo Campo Grande neste quinto dia de Carnaval, Saulo e Carla Perez, dentre outros.

adblock ativo