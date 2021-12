Marcelo Tas fala do filho transgênero no Encontro com Fátima Bernardes

O apresentador de TV Marcelo Tas participou nesta quinta-feira, 20, do Encontro com Fátima Bernardes, na TV Globo, e falou sobre seu filho Luc, que é transgênero. "É importante falar de maneira sincera, aberta", disse Tas. "É uma realidade. O que nos atrapalha muito é a ignorância, que leva ao preconceito e à violência. Precisamos ter vergonha de viver num país que é campeão mundial de assassinato contra as pessoas transgêneras."

"Precisamos mudar essa realidade fazendo o que estamos fazendo aqui, agora, falando abertamente sobre o tema", concluiu o apresentador.

Ele ainda comentou as dificuldades que as pessoas transgêneras enfrentam.

O próprio Luc mandou um depoimento em vídeo: "Vocês nunca me deixaram duvidar do amor incondicional de vocês, que vocês estavam do meu lado. Vocês me veem como eu sou", disse Luc, que mora nos EUA e é advogado.

adblock ativo