Marcelo Serrado lembra 30 dias da morte de Domingos Montagner

Marcelo Serrado fez um desabafo neste sábado, 15, sobre um mês da morte do ator Domingos Montagner, que se afogou enquanto nadava no rio São Francisco. "Hoje faz 1 mês que esse querido colega se foi. Está na luz de Deus nos iluminando. Foi muito duro e continua sendo porém procuramos tentar entender o 'porque' das coisas acontecerem fora do script natural! Que Deus traga muito amor a todos, pois foi isso que ele nos trouxe", escreveu.

O ator estava próximo ao local onde Domingos se afogou e chegou a ajudar os bombeiros a achar o corpo do colega de "Velho Chico". Domingos Montagner deixou uma esposa e três filhos.

