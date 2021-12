Marcelo Adnet é flagrado com mulher em noite carioca

Após ter traído a mulher no ano de 2014, o ator Marcelo Adnet foi visto mais uma vez trocando carinho com uma moça na madrugada desta sexta-feira, 8, no bairro da Gávia, no Rio de Janeiro. De acordo com Ag. News, o humorista chegou a circular de mãos dadas pela rua com a moça.

Na época da primeira traição, Adnet resolveu se pronunciar publicamamente e se desculpou pelas redes sociais.

"Errei e me arrependo. Minha atitude afetou a mulher mais importante pra mim. Eu e Dani estivemos sempre juntos. Ela é minha melhor amiga e o amor da minha vida. Nos amamos e vamos superar isso juntos e casados. Nada importa mais do que a nossa relação.", escreveu

Após a repercussão do caso, sua esposa, a atriz e também humorista, Dani Calabresa, falou sobre o caso durante entrevista ao jornal "O globo"

"Ele errou, sentiu que errou, quis me contar e me mandou um áudio ainda de madrugada. Todo mundo erra. Como você lida com o erro é o que faz a essência de cada um. Quando tem amor, vale a pena passar por cima de uma besteira", afirmou.

O casal completou 6 anos de casado no dia 15 de maio, e, em comemoração, os pombinhos fizeram declarações nas redes sociais

"Como a gente se comporta no nosso ambiente de trabalho. A gente mata as saudades aonde der. Seis anos de casados. Quanto amor, quantos ataques de risos, trabalhos especiais juntos, quantas sinusites, viagens, bilhetinhos de amor, musiquinhas, imitações, jogos e bobeirinhas nossas. Obrigada por deixar minha vida mais feliz! Seu amor me faz bem! Te amo, meu menino genial", declarou.

