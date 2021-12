Marcelo Adnet e Dani Calabresa confirmam fim do casamento

O casamento de Marcelo Adnet e Dani Calabresa chegou ao fim. A notícia foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada ao E+ pela assessoria de imprensa do humorista.

Adnet e Calabresa estavam juntos desde 2007, mas oficializaram a relação três anos mais tarde, no dia 15 de maio de 2010.

Nos últimos anos, os humoristas tiveram algumas crises no relacionamento, sobretudo pelas duas vezes em que Marcelo Adnet foi flagrado beijando outras mulheres nas ruas do Rio de Janeiro. A primeira traição foi flagrada em 2014 e a outra, em 2016.

Os rumores do fim do casamento surgiram no final do ano passado, quando os dois participaram da premiação Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. Dani, após receber um prêmio, cumprimentou o agora ex-marido com um beijo no rosto e não interagiu com ele nos bastidores do programa.

adblock ativo