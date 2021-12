Marcelo Adnet bloqueia seu perfil no Instagram

Após ser flagrado supostamente beijando outra mulher na última sexta-feira, 8, o humorista Marcelo Adnet, bloqueou nesta segunda-feira, 11, seu Instagram. Ele já havia excluído comentários e bloqueado usuários que exigiam uma explicação e retratação da traição. Adnet é casado com Dani Calabresa há seis anos.

Nem Adnet e nem Calabresa se posicionaram publicamente sobre o caso, e tampouco relataram se ainda estão juntos ou não.

Segundo a agência de fotos que divulgou o flagra, o humorista também teria beijado outra mulher em um restaurante, no bairro da Gávea, zona sul do Rio, minutos antes de ser clicado com uma morena com quem se retirou do local.

Em 2014, Adnet também foi flagrado beijando outra mulher em um dos lugares mais frequentados do Rio de Janeiro.

adblock ativo