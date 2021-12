Mara vai adotar criança com namorado secreto, diz colunista

Assim que deixar o reality "A Fazenda", a cantora Mara Maravilha vai realizar um sonho antigo: adotar uma criança.

Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Mara já entrou com o processo de adoção de um menino, que terá o mesmo nome do namorado da cantora, Gabriel Torres.

Ainda segundo o colunista, Mara contratou um advogado de São Paulo para cuidar da papelada. Ela já possuía vontade de adotar, mas queria "dar um pai" à criança.

O relacionamento do casal começou há cerca de um ano, quando eles se conheceram em um jantar. Gabriel, que é ator, foi apresentado a Mara pelo humorista Gustavo Mendes.

Gabriel não costuma aparecer nas publicações da cantora, que prefere manter a discrição com o namorado "secreto". Entretanto, há fotos dele junto com as coisas da cantora dentro de "A Fazenda".

