Manu Gavassi critica própria capa da Vip e reclama de edições exageradas

Manu Gavassi não está contente com sua capa da revista VIP: pela segunda vez a cantora foi a público para dizer que o uso do Photoshop em sua foto foi exagerado. "Quase não me reconheci", escreveu.

Na quarta-feira, 27, Manu respondeu a uma fã no Twitter que a questionou de onde vinham as coxas grossas na foto da edição de maio da VIP. "Do Photoshop deslavado que é essa capa", escreveu a cantora. Logo depois, a cantora lançou a hashtag #MeSintoLindaComoSou.

Para mostrar como seu corpo é de verdade, Manu tirou fotos sem blusa e postou em seu Instagram. Na legenda, ela expressou sua indignação com as mudanças em sua aparência. "Venho lançar a minha VIP fazendo uma crítica. Sim, estou boicotando minha própria capa porque quase não me reconheci com tanto photoshop. Não pareço uma garota real, pareço um boneco de cera. E se era pra eu me sentir bonita, poderosa e natural em uma capa dessas, eu me sinto o contrário", escreveu na legenda."

A cantora publicou novas fotos de seu ensaio e fez questão de ressaltar que não há nenhum tipo de edição nelas. Além disso, Manu também tem usado a hashtag #MeSintoLindaComoSou para incentivar outras meninas a publicarem fotos naturais.

