MAM traz programação gratuita para crianças no domingo

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) realiza, neste domingo 27, a partir das 14h, o projeto "O MAM abraça as crianças". A programação inclui diversas atividades artísticas como oficinas de pintura, desenho, colagens, tatuagem de henna, modelagem com argila e bordados.

Dentre outros benefícios, o projeto visa aproximar a criança com a convivência com o museu e estimular a ação criadora. A atividade é aberta ao público infantil de todas as idades.

