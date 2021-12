Malu faz festa surpresa para comemorar 50 anos de Daniela

O aniversário de 50 anos de Daniela Mercury não passou em branco nesta terça-feira, 28. A jornalista Malu Verçosa, esposa da cantora, fez uma festa surpresa, com direito a dois bolos - um deles decorado com uma coroa - e vatapá. A aniversariante usou sua conta no Instagram para publicar fotos do evento.

Entre os convidados, familiares e amigos da musa baiana, além de artistas como os cantores Márcio Victor e Durval Lélys.

Confira:

Selfie com meu amado pai pra celebrar a vida.Eu nasci no dia do aniversário de sua mãe,minha avó portuguesa,Josefina,que estaria completando hoje 112 anos de idade,mas esteve conosco até os 102.Um dia eu chego lá,rss! Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 28, 2015 às 4:58 PDT

Minha mãe,Liliana Mercuri de Almeida.Amo e admiro demais! Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 29, 2015 às 12:01 PDT

A festa começou na Bahia e vai durar até o carnaval. Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 28, 2015 às 11:55 PDT

Amigo é pra sempre!Marcio amei vc ter vindo. Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 28, 2015 às 11:58 PDT

O vatapá de Maria foi disputado. Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 29, 2015 às 12:04 PDT

Marquinhos,meu irmão com Bela,Marcinha as filhotas Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 29, 2015 às 12:07 PDT

Com as grandes amigas Dina e Fernanda Tourinho. Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 29, 2015 às 12:11 PDT

Bolo com coroa e tudo Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 28, 2015 às 11:57 PDT

Minha filhota Giovana e a afilhada e sobrinha Gabriela Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 29, 2015 às 12:09 PDT

Declaração e Agradecimento

Entre as fotos divulgadas pela artista, em duas ela aproveitou para se declarar para a esposa e agradecer à festa e ao presente que ganhou dela, um anel.

Confira:

Meu amor,obrigada pela surpresa,pela comemoração.Você é meu maior presente.Te amo! Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 29, 2015 às 12:16 PDT

Olhem o anel que ganhei de presente de aniversário de Malu! Uma foto publicada por @danielamercury em Jul 28, 2015 às 4:02 PDT

adblock ativo