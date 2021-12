Maitê Proença pede "cabeça" de dublê após post no Facebook

A atriz Maitê Proença está revoltada com sua dublê na novela "Liberdade, Liberdade". Isso porque Juliana Tavares Scalco revelou que as cenas de nudez na trama foram feitas por ela. "O rosto é dela, mas o bumbum é meu", disse a dublê em sua página no Facebook.

De acordo com a colunista Fabíola Reipert, depois de Juliana contar esse "segredo", Maitê ficou chateada com a parceira de cenas.

Segundo a colunista, Maitê teria pedido a demissão da dublê. Ela alegou que Juliana não teve ética profissional ao revelar os bastidores da novela nas redes sociais e exigiu ainda que a moça não fosse chamada para nenhum outro trabalho.

