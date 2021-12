Maitê Proença: "Globo não é lugar para você ser de verdade"

Maitê Proença é a entrevistada da edição de 40 anos da revista Playboy, que chegou às bancas nesta terça-feira, 11. E ela lembrou do início da carreira na Globo e a dificuldade de lidar com o ego dos outros artistas da emissora. "Pelas minhas experiências, fui me tornando uma pessoa muito de verdade, e a Globo não é um lugar para você ser de verdade", disse.

Ela acredita que despertou a inveja de colegas por ser inexperiente na época e conseguido papéis de destaque nas novelas. "[A Globo] É um lugar onde todo mundo é vaidoso, as pessoas esperam que você as reconheça, e eu não sabia quem deveria ser reconhecido porque nunca tinha visto televisão. Não sabia que tinha de lidar com figurinista de forma superlativa, falar que a roupa era extraordinária, fantástica, maravilhosa", lembrou.

Maitê também revelou que ficou três dias sem comer para protagonizar o primeiro ensaio da Playboy, em 1987. "Um dia antes de começar o ensaio, me achei gorda e fiquei três dias sem comer. No quarto dia, desmaiei no meu quarto de hotel".

