Maitê e Astrid se beijam ao vivo durante programa

A jornalista Astrid Fontenelle e a atriz Maitê Proença deixaram todos surpresos após darem um beijo na boca ao vivo, durante a exibição do programa "ExtraOrdinários", no SporTV. Na ocasião, os apresentadores Claudio Manoel e Felipe Andreoli também foram pegos de surpresa com a atitude das moças.

Tudo começou quando a apresentadora foi abraçar a atriz por trás e disse que ele estava cheirosa. Aproveitando o momento, Maitê deu um beijo em Astrid. "É ouro, é gol", disse Claudio após a cena.

Por meio das redes sociais, a apresentadora do Saia Justa resolveu comentar o episódio e disse: "É Gooollllll!!!!! Maitê e eu causando no Sportv. Como negar um pedido dela? Galera do mau humor ou da Liga das Senhoras Católicas: é tudo brincadeirinha".

É Gooollllll!!!!! @eumaiteproenca e eu causando no @sportv Como negar um pedido dela?? Galera do mau humor ou da Liga das Senhoras Católicas; é tudo Brincadeirinha!!! 👯👯💃🏼💃🏽 Uma foto publicada por astridfontenelle (@astridfontenelle) em Ago 9, 2016 às 7:49 PDT

adblock ativo