Maisa Silva mostra em foto como seu namorado se parece com Fernanda Paes Leme

Maisa Silva usou o Twitter no último domingo, 9, para se declarar ao namorado Nicholas Arashiro e demonstrar carinho pela sua amiga Fernanda Paes Leme.

"Gêmeos preferidos. Impossível saber quem eu amo mais", escreveu ela, dando a entender que acha os dois parecidos.

Os seguidores da atriz brincaram na rede social, dizendo que Arashiro e Fernanda são a versão brasileira de Zack e Cody - sitcom que mostra as aventuras dos gêmeos que dão nome ao seriado:

Ativa nas redes sociais, Maisa publicou, no mesmo dia, uma animação do filme Como Treinar o seu Dragão, em que ela aparece sobre uma das criaturas do desenho. A obra chega aos cinemas em 17 de janeiro de 2019. Assista:

