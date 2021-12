Maisa não renova com o SBT e deixa a emissora após 13 anos

Após 13 anos, a apresentadora Maisa decidiu não renovar seu contrato com o SBT. O anúncio foi divulgado neste sábado, 3, em comunicado oficial da emissora (confira abaixo).

"Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora", disse o SBT.

Descoberta por Raul Gil, em 2005, a artista fez sua primeira aparição com apenas três e rapidamente se tornou uma das personalidades mais conhecidas do canal do empresário Silvio Santos.

O vínculo atual entre Maisa e SBT se encerra no final deste mês de outubro. Enquanto isso, a apresentadora cumprirá normalmente seus compromissos com a empresa, seguirá parceira no Teleton e participações especiais em programas da casa.

adblock ativo