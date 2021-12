'Mais noção, por favor', pede Sandy ao reclamar de assédio de fãs

A cantora Sandy, conhecida por ser bastante delicada, soltou o verbo no Twitter neste domingo, 16. Ela reclamou do assédio dos fãs no camarim após um show realizado em Porto alegre, no Rio Grande do Sul.

"Só um recado básico: filmar através do vitrô do camarim sem a autorização de quem está dentro dele é crime, tá? Fica a dica", escreveu a cantora, que continuou em outro post: "E fotografar também. Mais noção, por favor", completou.

Só um recado básico: filmar através do vitrô do camarim sem a autorização de quem está dentro dele é crime, tá? Fica a dica. — Sandy Leah (@SandyLeah) 16 de julho de 2017

E fotografar também. Mais noção, por favor. — Sandy Leah (@SandyLeah) 16 de julho de 2017

O desabafo da cantora dividiu opiniões na rede social e alguns seguidores chegaram a criticar a publicação da artista. "Não te ocorreu que fazem isso porque gostam de ti? Eu hein, quanta deselegância", disparou um seguidor. Já outro comentou: "Fica dentro do quarto 'more'. Você é famosa sabe que eles não vão fazer isso".

Porém, há quem apoiasse a decisão da cantora. "Te aconselho a fechar tudo com cortina, Sandy. Não espere o bom senso das pessoas. Cuide de você", disse uma fã. "Falta de respeito, noção e de amor para quem diz que 'ama'. Quem ama respeita", declarou outra.

adblock ativo