"Mais juntos do que nunca", diz mulher de José Mayer

A esposa de José Mayer negou que tenha se separado do ator após ele assumir que assediou sexualmente a figurinista da TV Globo Su Tonani. "Estamos casados há 45 anos. Estamos mais juntos do que nunca!”, disse Vera Fajardo, de acordo com o colunista do jornal O Dia, Leo Dias.

Vera também disse que o marido continua em casa após a polêmica envolvendo seu nome. Mayer divulgou uma carta em que pede desculpa por sua atitude com a figurinista e chega a citar a mulher e filha.

"Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava (...) Tenho amigas, tenho mulher e filha, e asseguro que de forma alguma tenho a intenção de tratar qualquer mulher com desrespeito; não me sinto superior a ninguém, nao sou".

Na denúncia, a figurinista disse que foi assediada pelo ator por 8 meses. Tudo começou com elogios e foi evoluindo ao ponto dele pegar na genitália da profissional, além de usar expressões vulgares para falar com Su Tonani. Ela afirma que foi constrangida na frente de outros colegas, que não fizeram nada.

Inicialmente, após a denúncia, Mayer negou o fato, mas acabou confessando e alegando que cresceu em uma cultura machista.

