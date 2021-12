Mais de 90% das reações na web à festa de Neymar são negativas, indica levantamento

Um levantamento feito pela consultoria Arquimedes indica que 91% dos internautas que comentaram sobre a festa dada por Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, criticaram a aglomeração provida pelo jogador em meio a pandemia do novo coronavírus.

Entre os dias 26 e 28 de dezembro, 143 mil pessoas comentaram sobre o assunto no Twitter, onde chegou aos trending topics. Os outros 9% dos internautas que comentaram o assunto se limitaram a enfatizar as qualidades do jogador, atualmente no Paris Saint-Germain, dentro de campo.

O evento ocorre com shows de vários artistas em uma boate subterrânea com isolamento acústico para evitar a reclamação de vizinhos do condomínio.

O Ministério Público informou que analisa “representações encaminhadas para adoção das medidas eventualmente cabíveis”. Já a prefeitura de Mangaratiba informou que como se trata de propriedade particular, não cabe a prefeitura fazer qualquer fiscalização a não ser que ocorra uma denúncia formal.

A assessoria de imprensa de Neymar nega a festa.

O condomínio está localizado numa área afastada do centro da cidade. A mansão de Neymar tem terreno de 10 mil metros quadrados, possui seis suítes, heliponto, quadra de tênis, espaço gourmet, adega subterrânea climatizada com capacidade para três mil garrafas, spar com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, sistema de som integrado, uma moderna academia e vaga para lancha de grande porte.

A festa promovida pelo jogador também repercute internacionalmente e tem impacto na rede hoteleira da cidade de Mangaratiba. Hotéis e pousadas registraram uma alta na taxa de ocupação, o que não vem acontecendo em tempos de pandemia.

adblock ativo