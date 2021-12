Mais 3 mulheres revelam ter sido abusadas por Bill Cosby

Duas atrizes e uma ex-aeromoça se somaram nesta quarta-feira (12) às dezenas de mulheres que acusaram publicamente o comediante Bill Cosby de abuso sexual.

As novas supostas vítimas do famoso ator, que até o momento negou as acusações, explicaram em uma entrevista coletiva realizada em Los Angeles (EUA) como Cosby se aproveitou delas.

A atriz Eden Tirl indicou que Cosby a abordou nos camarins durante uma gravação de "The Cosby Show". Já no caso de Linda Ridgeway, que apareceu no filme "The Mechanic" (1972), o suposto ataque ocorreu durante uma entrevista para conseguir um papel.

A ex-aeromoça Colleen Hughes contou que foi com Cosby até um quarto de hotel. Ela então teria sido drogada e, quando acordou horas depois, percebeu que tinha sido vítima do abuso.

As mulheres revelaram os detalhes dos abusos ao lado da advogada Gloria Allred, que representa outras 21 vítimas do caso contra Cosby, que se transformou em um escândalo midiático no fim de 2014.

De acordo com a revista "People", mais de 40 mulheres confessaram ter sido abusadas sexualmente por Cosby. Em alguns casos, como o de Colleen, elas alegam ter sido drogadas pelo comediante.

Cosby foi convocado a depor sob juramento em outubro no caso de uma mulher que o acusa de assédio quando ela era tinha 15 anos, em 1974, informou a advogada.

July Hutch, que agora tem mais de 50 anos, acusa Cosby, de 78, de forçá-la a manter relações sexuais com ele na mansão Playboy quando ela era menor de idade.

Será a primeira vez que o comediante fará uma declaração jurada desde a explosão do escândalo sobre os abusos a dezenas de mulheres ao longo de sua carreira.

No dia 7 de julho, foram revelados documentos judiciais segundo os quais Cosby admitiu, em 2005, sob juramento, ter comprados sedativos para administrar em mulheres com as quais queria manter relações sexuais.

Os documentos pertencem a um julgamento enfrentado pelo ator há dez anos, quando outra vítima o acusou de abuso sexual após ter sido drogada com um sedativo.

No dia 27 de julho, a "New York Magazine" publicou em sua capa as fotos de 35 mulheres que garantem ter sido vítimas de abusos sexuais cometidos com Cosby.

As mulheres apareceram fotografadas em preto e branco, sentadas com uma mesma postura, junto a uma cadeira vazia que representava as outras que não puderam tornar pública suas acusações.

