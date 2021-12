Maiara, da dupla com Maraísa, desativa rede social e fãs especulam fim de namoro

Após comemorar o primeiro Dia dos Namorados juntos, o casal de sertanejos Maiara, irmã gêmea de Maraísa, e Fernando, da dupla com Sorocaba, foi alvo de especulações de fãs e seguidores sobre um possível término.

Tudo começou quando Fernando postou em seu perfil nas redes sociais no sábado, 15, uma foto em que aparecia sozinho com a seguinte legenda: "A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança". Algum tempo depois, a intérprete de sucessos como "Medo Bobo" e "Sorte que cê baija bem" desativou sua conta.

Nos comentários da foto de Fernando, fãs e seguidores demonstravam dúvidas sobre uma suposta separação ou crise no namoro."Faz isso com a gente não...Cadê o passarinho?", escreveu uma seguidora, referindo-se a Maiara.

"Minha gente acho que eles estão brigados", colocou outra. Uma parte dos comentários trazia ainda, acusações de que a cantora seria ciumenta e possessiva.

Com o pessoal desativado, Maiara apareceu em um vídeo no perfil da dupla com Maraísa durante apresentação em Lagoa da Prata, Minas Gerais. A conta criada pelos dois em maio deste ano permanece ativa.

"Nem sei quando e nem se vou voltar”

Ao colunista Leo Dias, Maiara revelou que decidiu apagar o perfil pessoal após ser atacada na web com mensagens ofensivas.

“Me chamaram de sufocadora, disseram que nosso relacionamento é abusivo... Aí eu decidi desativar minha página, e nem sei quando e nem se vou voltar”, afirmou ela ao jornalista.

Sobre a frase postada por Fernando, Maiara disse que as pessoas interpretaram como se fosse uma indireta para ela. “Eu não sei se eu estou preparada para a internet, para ler a opinião das pessoas sobre tudo. Só por causa dessa frase, as pessoas começaram a achar que era uma indireta para mim. O povo da internet é cruel, eu volta e meia desanimo da internet”, disse.

No entanto, a cantora não falou nada sobre o suposto fim do namoro com o sertanejo. A equipe de reportagem do Portal A TARDE não conseguiu localizar a assessoria dos artistas.

adblock ativo