Mãe de Whindersson diz que ele 'está se recuperando' após morte do filho

A mãe de Whindersson, Valdenice Nunes, comentou nesta quinta-feira, 10, que o humorista e a nora, Maria Lina, estão se recuperando, após a morte do João Miguel, filho do casal que nasceu prematuro e acabou não resistindo.

"Ele está se recuperando", disse ela, em seu perfil no Instagram. "Eles já estão bem melhor. Tudo nessa vida tem o propósito de Deus. Ele sempre sabe o que faz", afirmou.

Na ocasião, ao responder uma série de perguntas, ela também aproveitou para negar que tenha feito uma tatuagem para o neto. "A tatuagem dele já está no meu coração. Coisa que só eu posso sentir", ressaltou. A tatuagem foi feita por Whindersson, Maria Lina e a irmã do humorista.

João Miguel nasceu no dia 29 de maio, com cerca de cinco meses e meio de gestação. Ele nasceu com 22 semanas em uma maternidade de São Paulo. Na ocasião, o youtuber celebrou: "A primeira vez que encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus", comentou.

Dois dias depois, no dia 31 de maio, o bebê, que estava internado na UTI neonatal, não resistiu e acabou falecendo. Bastante abalado, o comediante divulgou uma música que fez para o filho, enquanto o pequeno ainda estava no hospital.

"Desculpa as pessoas falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se defender. Eu realmente tento entender. Talvez seja um dos motivos d'Ele ter suado sangue na oração do Getsêmani, deve ser muito difícil amar toda a humanidade até o último segundo, amou tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós", disse Whinderson, na legenda do vídeo.

"Tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir para dentro e engolir meu peito (...) Me desculpa por toda essa gente, de onde você está vão te dar entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você estiver!", lamentou.

