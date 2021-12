Mãe de Fausto Silva morre aos 95 anos

A mãe do apresentador Fausto Silva, Cordélia Moraes Correia Silva, morreu na madrugada desta quinta-feira, 24, aos 95 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

No início da tarde, a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, fez uma homenagem para a sogra em seu perfil no Instagram. "Que linda história! Uma pessoa que transbordava amor, sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessa em suas vidas...", lamentou.

"Cordelia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo pros seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão pra sempre em nossos corações. Obrigado por tudo! Obrigado por tanto!", pontuou.

Faustão chegou a homenagear a mãe em novembro do ano passado, durante o programa 'Domingão do Faustão', pelo aniversário de 95 anos. Além disso, ele comemorou o fato dela ter se curado da covid-19.

Final de domingo e eu chorando com essa homenagem linda que o Faustão fez pra mãe! Que coisa mais linda 🥺🤧❤️ #Domingão pic.twitter.com/o5VnlDlxWM — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) November 8, 2020

Saída da Globo

Após ter anunciado, em janeiro deste ano, que deixaria a Rede Globo no final deste ano, Faustão teve a saída da emissora antecipada na última quinta-feira, 17. O apresentador vai comandar um programa na Band, como também já havia informado. Não há detalhes sobre o programa.

