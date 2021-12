Mãe da filha de Marcelo Falcão desmente versão do cantor

Depois da repercussão gerada pelo depoimento publicado pelo cantor Marcelo Falcão em seu perfil no Facebook, na noite da quarta-feira, 4, contando sobre a descoberta de uma filha de 17 anos, a mãe da jovem, Thiene Silveira, resolveu contar a sua versão da história. Ao site Ego, ela desmentiu as afirmações do artista.

De acordo com ela, ao contrário do que Marcelo relatou na publicação, ele sabia sim sobre a existência da filha e se negou a fazer o teste de DNA.

"Foram oito anos pedindo na Justiça que ele fizesse o teste de paternidade. Ele nunca facilitou e se recusou três vezes a fazer o teste. Ele preferiu gastar com a Justiça do que com a educação da filha", disse.

Thiene contou que se mudou da Bahia para o Rio de Janeiro quando a filha ainda era uma criança para aproximá-la do cantor, mas o advogado dele informou que isso não seria possível e ofereceu um acordo para manter tudo em segredo.

"Eu morava na Bahia e fui para o Rio quando ela tinha 5 anos. Procurei o seu ex-empresário na época que me falou que não haveria possibilidade dele conhecê-la. Deixei meu telefone com o seu advogado que me ligou. Ele sugeriu que fizéssemos um acordo, sem publicidade. Ele me pagaria uma pensão de três salários mínimos. Se a história vazasse, eu pagaria uma multa de R$ 1 milhão", afirmou.

Ela ainda disse que levou a jovem por duas vezes para visitar Falcão (uma em um show e outra na gravação de um clipe), mas mesmo assim o cantor não quis reconhecer a filha.

"Nunca quis nada dele! Quero, sim, para a minha filha. Quero que ela use esse dinheiro para estudar", desabafou.

