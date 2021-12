Mãe adotiva das babás de Fernanda Lima defende apresentadora

A missionária Flordelis, mãe das babás dos filhos de Fernanda Lima, Angela Dias e Tayane Dias, saiu em defesá da apresentadora após uma seguidora chamá-la de racista ao colocar uma foto das babás no Instagram.

"Isso é chato demais! Fernanda é uma pessoa muito especial para todos nós, amiga, humana e não merecia isso. Se para essas pessoas ela é uma 'sinhá' porque empregou nossas filhas, as tornou amigas de seus filhos e as trata com respeito e carinho. Bendita sinhá", disse em entrevista à coluna Retratos de Vida, do jornal Extra.

Ela se mostrou surpresa com os comentários. "Isso mostra como algumas pessoas usam a internet para interpretar de maneira infeliz, o que não sabem", contou. Ela e o marido, Anderson do Carmo, têm quatro filhos biológicos e 49 adotados.

