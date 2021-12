Madonna oferece sexo oral a quem votar em Hillary Clinton

Durante a realização de um show no Madison Square Garden (Nova York), na última terça-feira, 18, a pop star Madonna prometeu, em alto e bom som, fazer sexo oral nos eleitores que votarem na candidata democrata Hillary Clinton.

“Se você votar em Hillary Clinton, vou lhe fazer sexo oral, ok?", disse a cantora que logo foi ovacionada pelos fãs.

Para reforçar ainda mais a sua proposta, a artista continuou: "Eu sou boa nisso. Costumo olhar nos olhos e engulo”.

No mês passado Madonna já havia mostrado seu apoio a Hillary no Instagram publicando uma foto nua, que foi apagada alguns minutos depois.

