Lulu Santos critica letras de músicas e causa polêmica no Twitter

O cantor Lulu Santos criticou as letras de algumas músicas. "Caramba ! É tanta bunda, polpa, bum bum granada e tabaca q a impressão q dá é que a MPB regrediu pra fase anal. Eu, hein?", disse ele, em seu perfil no Twitter.

O comentário provocou polêmica nas redes sociais. O artista foi alvo de críticas e um usuário chegou a debater com o cantor. Otávio, como ele é identificado, defendeu que as músicas criticadas por Lulu são uma forma da periferia ter voz, o que foi rebatido pelo cantor.

Lulu argumenta que na periferia tem muito trabalho de qualidade e cita artistas como Mr Catra, Sany Pitbull, Marcinho e Buchecha, com quem ele já trabalhou.

Alguns internautas associaram o post de Lulu com o atual clipe da cantora Anitta, que foi divulgado nesta segunda-feira, 18. Com isso, o cantor fez uma nova publicação explicando que a crítica não foi para a cantora.

Q fique bastante claro q minha opinião sobre as letras escatológicas, pessoal , intransferível e soberana, nada tem a ver com @anitta d quem gosto e a quem respeito, muito menos com as periferias onde se continua fazendo excelente arte e vida. Respeito! Grato.