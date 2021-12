Luize Altenhofen pode ganhar indenização milionária da Band

A modelo e apresentadora Luize Altenhofen pode ganhar uma indenização milionária da Band. Quando deixou a emissora em 2012, ela resolveu mover uma ação para requerer direitos trabalhistas.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, no processo, Luize comprova seu vínculo empregatício com a emissora, mesmo sido contratada como pessoa jurídica. Ela reivindica os mesmos direitos de quem trabalha com carteira assinada (13º salário, férias e aviso prévio).

Luize já venceu o processo em duas instâncias e a Justiça determinou o pagamento de R$ 1,7 milhão para a apresentadora, mas a Band não gostou do resultado e recorreu. O caso agora tramita no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília.



Na Band, Luize apresentou o programa Band Esporte Clube, a edição vespertina do Vídeo News e comandou a atração PopCorn TV, ao lado de Otávio Mesquita.

adblock ativo