Luiza Brunet processa Facebook depois de ser atacada por fakes nas redes sociais

Luiza Brunet entrou com um processo contra o Facebook para que a rede social disponibilize dados cadastrais, registros e identifique os responsáveis pela criação de perfis que passaram a atacá-la com comentários ofensivos no Instagram.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, a ex-modelo quer tentar acabar com os ataques que tem recebido de perfis fakes desde que decidiu denunciar seu ex-namorado, o empresário Lírio Parisotto.

O processo foi aberto no início do mês e corre na 21ª Vara Cível de São Paulo e o Facebook já foi notificado pela justiça.

adblock ativo