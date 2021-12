Luiza Brunet posa de topless na Grécia

Aos 53 anos, Luiza Brunet mostra que está linda, em forma e curtindo muito bem suas férias na Grécia. Neste domingo, 16, a musa deixou os seguidores babando ao postar uma foto em que aparece fazendo topless durante um passeio de barco com uma amiga, na ilha de Mykonos.



Na foto, em preto e branco, a ex-modelo aparece sem a parte de cima do biquíni, mas usou as mãos para tapar os seios. Confira!

As Sereias de Mykonos - Greece'15✌🏻#Mykonos#Greece#summer15#enjoylife Uma foto publicada por Luiza brunet (@luizabrunet) em Ago 15, 2015 às 3:39 PDT

