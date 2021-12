Luiz Salem volta a apresentar comédia 'O Novo Baiano' em Salvador

O ator carioca Luiz Salém volta a apresentar o espetáculo #onovobaiano, neste sábado, 7, no Café-Teatro Rubi, localizado no Wish Hotel da Bahia (ex-Sheraton), no Campo Grande, em Salvador.

A peça é dirigida pela atriz Stella Miranda, famosa por diversas comédias televisivas e atualmente no ar com o humorístico da TV Globo “Brasil a Bordo”. Na comédia, Luiz interpreta Douglas, um baiano que depois de uma temporada na Finlândia decide voltar para Salvador. O personagem foi inspirado em histórias reais de amigos com quem o ator conviveu nas inúmeras vezes em que visitou a cidade.

Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos através do telefone (71) 3013-1011 ou no site Compre Ingressos.

