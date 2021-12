Luigi Baricelli se derrete e posa beijando barriga da filha

Luigi Baricelli está curtindo muito a ideia de ser vovô nos próximos meses. Nesta segunda-feira, 21, a filha do ator, Rubia Baricelli, compartilhou no Instagram um momento bem fofo com o pai.

Na foto, Luigi pousou beijando a barriga da filha, que ainda está nos primeiros meses da gestação. Na legenda, Rubia aproveitou o momento para mandar uma mensagem para os seguidores.

"Entramos na semana do Natal. Esse é um ótimo momento para os papais estimularem e transmitirem valores aos seus filhos. É hora de criar tradições novas, perpetuar as antigas e reunir a família. Que possamos estar mais presente na vida de quem amamos", escreveu a vlogueira.

