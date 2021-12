Ludmilla se irrita ao ser chamada de lixo por internauta

A cantora Ludmilla ficou irritada com uma seguidora após um comentário em sua conta do Instagram, nesta segunda-feira, 2. "Não salva a cara, não salva o corpo, nem as roupas! Recicla que é lixo", escreveu a internauta. A funkeira não teve papas na língua na resposta.

"Quem tá comendo não tá reclamando (SIC)", disparou a cantora, que ainda marcou a seguidora, para que ela pudesse ver a resposta. Na mensagem, Ludmilla ainda teria mandado beijo através de emoticons.

A situação chamou a atenção dos fãs e eles aproveitaram para defender a cantora. "Linda, maravilhosa e o principal: claro a @gabsereia não é rica", disse uma fã. "Adorei a resposta que você deu, Ludmilla", elogiou outro seguidor. "Samba na cara das invejosas", escreveu um terceiro.

