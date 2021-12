Ludmilla revela namoro com uma de suas bailarinas, diz colunista

A cantora Ludmilla revelou estar namorando com uma de suas bailarinas, segundo o colunista Leo Dias. De acordo com ele, a informação foi dada pela artista durante uma entrevista.

Ludmilla está divulgando seu novo trabalho, o DVD 'Hello Mundo'. Na entrevista, ela teria confessado. "estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música 'Espelho', que está no meu novo DVD, foi dedicada a ela", diz a cantora.

Brunna Gonçalves dança com Ludmilla desde 2017 e é fã, assim como a cantora, de Beyoncé. Nas redes sociais,ela possui pouco mais de 87 mil seguidores.

